Homem é morto por sniper da polícia após fazer esposa de refém na Zona Oeste de SP

Andre Luiz Alves Pedrosa foi atingido no peito e não resistiu. A vítima foi socorrida sem ferimentos. Segundo moradores do prédio, o filho do casal estava no local, mas conseguiu sair do apartamento e ficou com vizinhos até a chegada da polícia.

O que aconteceu é Andre Luiz Alves Pedrosa foi morto por um sniper da polícia com dois tiros no peito depois de fazer a esposa refém com uma faca na Rua Mateus Grou, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (10).Andre Luiz não resistiu e morreu. A vítima foi socorrida sem ferimentos. Segundo moradores do prédio, o filho do casal estava no local, mas conseguiu sair do apartamento e ficou com vizinhos até a chegada da polícia. O caso foi registrado como violência doméstica e morte decorrente de intervenção policial. Segundo informações do portal G1, os vizinhos relataram que começaram a ouvir muitos gritos e pedidos de socorro por volta das 08h30. Um deles, que não quis se identificar, relatou ter visto a moradora do apartamento sair na varanda para pedir socorro. "O cara a puxou de volta. A gente gritou 'solta ela, covarde', e ele nos xingou. Tinha uma criança, que só gritava 'para, pai'". "Muita gente começou a ligar para a polícia. Meu filho ligou, e eles disseram que já tinham recebido vários chamados", disse outra moradora. A Polícia Militar de SP informou que viaturas do Gate foram acionadas 8h45 para uma ocorrência "em cárcere privado". O suspeito estava mantendo a esposa como refém com uso de uma faca. Segundo a equipe, foram cerca de 40 minutos de negociação para resgatar a refém.