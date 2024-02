Homem é morto após ser assaltado em tiroteio na Linha Amarela

Meu Deus do céu, evitem passar pela linha amarela hoje, pelamor hein. Acabo de saber por um funcionário aqui do meu prédio que tem familiares na região, que um homem morreu depois de ser baleado durante um tiroteio após sofrer um na Linha Amarela na noite deste domingo (18).

Segundo o portal G1, os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas renderam alguns veículos na via. Só que quando os bandidos levaram um dos carros, que pertencia a um policial militar, acabou iniciando uma troca de tiros no local. E infelizmente, o jovem Lucas Germano da Silva acabou sendo baleado na barriga

De acordo com os Policiais do Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE) que foram até o local, Lucas Germano chegou a ser levado até o hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu e acabou morrendo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.