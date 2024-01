Homem destrói placa de Marielle e quebra quadro com imagem de Lula

Meu Deus do céu! Um homem destruiu a placa alusiva à vereadora Marielle Franco, que foi executada na cidade em março de 2018 e arrancou um quadro com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Santa Teresa, Rio de Janeiro. O ato foi gravado por um frequentador do local.

O vídeo já está circulando no Twitter e nas redes sociais e é possível ver um homem dar um soco em um quadro com a imagem de Lula, enquanto outro, de blusa social branca, tenta impedir a ação. O indivíduo também destrói uma placa em homenagem a Marielle, arrancando metade da sinalização da parede.

A ação ocorreu na última quinta-feira, 11, no Armazém Pousada São Joaquim, que fica na Rua Almirante Alexandrino. Nas redes sociais, o estabelecimento afirmou que o homem seria um “cliente embriagado e insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes”. O estabelecimento fez um boletim de ocorrências contra o vândalo.