“Hoje foi o dia mais triste da minha vida”, desabafa Lucas após separação de Jojo

O militar ainda conta que não teve tempo de parar e chorar, ressaltando que está muito mal

Ooooh Lucas, queria o que amor? Deu o que falar nos últimos dias e achou que ia segurar o refrão? Jamé, que o furacão Jojo faz estrago onde passa e a mídia não tem pena. O militar usou o Twitter para desabafar e disse que está muito mal, chegando a não ter tempo para “parar e chorar”.

Para quem não sabe, Jojo abandonou o relacionamento de uma vez por todas e o muso foi visto curtindo as noitadas acompanhado pro uam ex-Fazenda, que chegou a dar nota 7 para o sexo com o ex de Jojo (que disse que eles eram só amigos).

“Mano, eu não sei de mais nada, sabe? O que importa é que Deus sabe de tudo! Estou muito mal! Porém, bola pra frente! Hoje foi o dia mais triste da minha vida! Mas não tive tempo de parar e chirar”, escreveu no Twitter.