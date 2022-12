Hit internacional: Elenco do espetáculo ‘Quebra Nozes’, do American Ballet Theatre, grava vídeo dançando a música “Tubarão Te Amo”

O vídeo foi publicado pela conta oficial da companhia de balé.

Amores, eu amo a onde a nossa cultura brasileira está sendo capaz de chegar. É claro, com a criatividade e o talento que nosso povo tem, se tivéssemos o mínimo de incentivo governamental, já estaríamos muito mais longe, porém esse já é um ótimo começo.

Que a música “Tubarão Te Amo”, dos artistas Tchakabum, MC Ryan SP, Dj LK da Escócia não é novidade pra ninguém, afinal, a mais de quatro mesmo que diariamente centenas de vídeos são gravados com a dancinha que viralizou no tiktok.

Porém esse sucesso está indo além das fronteiras e isso ficou mais evidente ainda quando uma das mais importantes companhias de balé do mundo, a American Ballet Theatre, publicou em seu perfil oficial do tiktok, parte do elenco do clássico espetáculo ‘Quebra Nozes’, fazendo a coreografia do hit.