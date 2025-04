HISTÓRICO: Hugo Calderano domina chinês número 1 do mundo e é campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Gente, vocês não imaginam o susto que eu levei com os berros do vizinho agora a pouco, mandei mensagem para a esposa dele, que é uma amigona minha para saber o que tinha acontecido. Então, ela me falou que esse surto do marido é por conta da final do mundial de tenis de mesa.

Acontece que o Hugo Calderano realizou um feito inédito neste domingo (20) ao se consagrar o primeiro brasileiro campeão da Copa do Mundo do tênis de mesa ao derrotar o chinês número 1 do mundo, Lin Shidong, em Macau, na China. O tenista brasileiro ganhou a decisão com ótimo nível, dominando quase toda a partida, e fechando a partida em 4 sets a 1 – parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5.

Calderano deixa a competição totalmente orgulhoso de seu desempenho e com uma campanha memorável. Além disso, ele se tornou o primeiro campeão masculino não asiático ou europeu a disputar e ganhar uma final do Mundial na história.

“Não imaginava ganhar do número 3, do número 2, do número 1. É muito louco para mim colocar meu nome na história do tênis de mesa mundial. Mas trabalhei muito, sempre acreditei em mim”, disse Hugo Calderano, emocionado.

“Depois da Olimpíada de Paris, era importante conquistar um título. Trabalhei muito por isso e sempre acreditei em mim. Há um mês atrás, eu estava realmente mal. Quero agradecer todos os torcedores e minha família pelo apoio”, completou.