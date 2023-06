Herbert Vianna: “Lúcido e respirando”, diz boletim

Boletim médico do Copa D´or revelou detalhes sobre o estado de saúde do vocalista do Paralamas do Sucesso

Contei para vocês ainda ontem (29), detalhes sobre o caso de Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso. Acontece que saiu um boletim médico sobre o estado de saúde do vocalista. De acordo com o Copa D´or, o cantor está lúcido e respira por meios próprios. “Foi internado ontem com pneumonia bacteriana, tendo sido prontamente iniciada terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. Está respondendo adequadamente ao tratamento proposto, estando lúcido e respirando por meios próprios”, informou o comunicado. Para quem não sabe, ano passado o cantor precisou ser internado por causa de um acidente em um ultraleve. O acidente fez uma vítima fatal, sua esposa.