Hailey Bieber dá dica para grávidas lidarem com o calor

Hailey Bieber uma das grávidas mais assediadas pela mídia esse ano, e a notícia da sua gravidez veio por meio de muita especulação dos fãs. A musa, por sua vez, não deixa de dar dicas sobre sua nova realidade por meio das redes sociais.

“Se você estiver grávida neste calor… Acredite em mim, pés e pernas no banho de gelo ou mergulho frio”, escreveu ela.

Hailey também já revelou qual o seu desejo inusitado na gravidez. “Atualmente, meu maior desejo é salada de ovo com picles e molho picante”. Tudo indica que o casal terá uma menina. Isso porque Hailey publicou uma foto exibindo suas unhas com desenhos de flores de cerejeira e escreveu: “Pequenas flores de cerejeira nas minhas unhas e uma flor de cerejeira na minha barriga”. No entanto, a bebê ainda não teve o nome revelado.