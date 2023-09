Hadballa revela se fez aumento peniano com o marido de Deborah Albuquerque

O ex-jogador de futebol afirma que até o presente momento não sentiu interesse em realizar o procedimento.

Meus amores, na tarde desta sexta-feira (29), o ex-jogador de futebol Hadballa participou do programa do Youtube do ex-ator Lucas Selfie, o Selfie Service, onde ele foi questionado pelo anfitrião do programa sobre os boatos de que ele fez um aumento peniano com o Dr. Bruno, marido da influenciadora Deborah Albuquerque

“Primeiramente, meu caro Lucas Selfie , a notícia que veio à tona através da dona Deborah Albuquerque, esposa do Dr. Bruno, foi que eu estaria fazendo um curso, não fazendo o procedimento, entendeu? Agora eu te pergunto, o Hadballa, que só estudou até a oitava série, tem faculdade de medicina pra poder fazer esse tal procedimento nas pessoas?”, iniciou o influenciador.

Logo em seguida, ele voltou a ser contra a parede, sendo acusado de tentar fugir da pergunta, porém, respondendo em alto e bom som, Hadballa afirma que não fez o procedimento e que até o presente momento não desenvolveu nenhum tipo de interesse em fazer.

“Caro amigo Lucas Selfie, conforme os números no meu Privacy, o Hadballa Jr. está grandão sem medo, ou seja, não precisa desse procedimento”, e finalizou dizendo: “Hoje eu tenho uma pessoa do meu lado que não reclama, que é a minha esposa Elizabeth Fagundes Pimentel, inclusive ela reclama do Hadballa ser como é, então assim, mas está satisfatório pra ela, então, ainda não tenho curiosidade em fazer”, finalizou.