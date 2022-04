”Se for trair não namore”, dispara Gusttavo Lima em show

Cantor soltou o verbo em show que aconteceu em Lisboa, Portugal, e a internet questiona: Você deveria fazer isso, não?

Os shows de Gusttavo Lima deixaram de ser simplesmente shows faz um bom tempo, é mais uma experiência transcendental cheia de verdades faladas “na lata” (risos). Em um vídeo viral do Sertanejo Pub em um show na cidade de Lisboa, Portugal, Gusttavo fala sobre as relações e sobre ter palavra.

“Se for para trair que você não namore, se for pra iludir que você não diga que ama, se for ser falso que você não vire amigo e se for para não cumprir, que você jamais prometa alguma coisa para alguém”, disparou o cantor.

O vídeo é um novo vitral do cantor que circula nas redes, mas a questão é que alguns internautas comentam que ele deveria seguir seu discurso, relembrando que ele terminou com Andressa Suita sem motivo aparente em 2020.

Gusttavo ainda termina seu momento profético. “Nem sempre o que se perde é de fato prejuízo, às vezes é só Deus tirando o que não presta do teu lado mesmo”, diz o cantor.

Por fim, ele ainda aconselha que todos honrem o nome da família: “Honre teu nome, nome do teu pai e da tua mãe, de quem te colocou no mundo”.

Entendeu o recado? Fica a dica de Gusttavo, hein.