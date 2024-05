Gusttavo Lima sente cheiro de maconha em show e brinca: “Não tem vergonha na cara?”

Gusttavo Lima mandou o papo para os maconheiros que estavam na frente do seu palco em um show no final de semana. O cantor sentiu o cheiro do cigarrinho da paz e perguntou se as pessoas que estavam usando não tinham vergonha na cara. Claro que tudo aconteceu da melhor forma possível com um tom descontraído que o cantor sabe ter.

“Cadê os maconheiros que estão aí, no meio do povo. Vocês não têm vergonha na cara não? Quem é que tá fumando maconha na frente do palco aí”, disse ele.

Gustavo ainda completou: “Vou te contar…Só acontece aqui, rapaz inundou o palco todo aqui”, finalizou.