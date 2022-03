Gusttavo Lima é internado às pressas em Goiânia

Cantor passou mal na madrugada desta segunda-feira: “Comi alguma coisa que não bateu bem”, contou

Esse ano de 2022 está cheio de sustos e o novo susto foi com o cantor Gusttavo Lima, que foi internado em Goiânia após sentir um mal-estar por algo que comeu. O cantor deu entrada no hospital Albert Einstein em Goiânia na madrugada desta segunda, 28.

Gusttavo Lima é internado por comer algo que “não caiu bem” (Foto: Reprodução)

De acordo com informações do jornalista Léo Dias, ele se sentiu enjoado e chegou a vomitar, precisando ser medicado com soro e vitaminas. Aqueles famosos sorinho que já estamos acostumados.

Gusttavo ainda conta que foi algo que comeu que não fez bem para ele. “Comi alguma coisa que não bateu bem e vim cá tomar um soro, umas vitaminas”, contou.

Ainda bem que foi só um susto e nada demais, ufa! Melhoras, gato.