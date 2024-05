Gusttavo Lima faz doação para as vítimas das enchentes no Rio Grando do Sul

Gusttavo Lima doou um cachê dos seus shows, ressaltando que o sertanejo tem um dos valores mais altos no mundo da viola, para ajudar as pessoas que perderam suas casas na enchente do Rio Grande do Sul. Ele vai se apresentar em Palmas, no Tocantins, no próximo final de semana e doou o que recebeu de pagamento pelo show.

A notícia foi dada por meio da equipe dele nas redes sociais. “Em solidariedade às vítimas das chuvas que estão atingindo o Estado do Rio Grande do Sul, o cantor Gusttavo Lima informa, por intermédio de seu escritório BALADA EVENTOS, que está realizando a doação do cachê do seu show que será realizado na edição do Buteco Despedida em Palmas (TO), no próximo dia 11/05”, informaram.

E completaram: “Contamos com a solidariedade dos fãs do Embaixador nesta campanha em prol do Rio Grande do Sul. Chave PIX (CNPJ): 92.958.800/0001-38. Instituição: Banrisul”.