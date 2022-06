Gusttavo Lima proíbe transmissão de show e jornalista dispara: “Essa ausência de simplicidade e de humildade não é só quando o cara vem para o nordeste não”

Abertura do São João de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco não foi transmitida por proibições da produção do sertanejo

Minha gente, eu sempre digo que o peixe morre pela boca, mas Gusttavo Lima está de mal a pior diante de suas ações (falei tô leve). O sertanejo proibiu a transmissão ao vivo do seu show na abertura do São João de Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco. O jornalista que fazia as transmissões e entrevistas com os cantores que participaram da festança pediu respeito por parte do cantor.

“Essa ausência de simplicidade e de humildade não é só quando o cara vem para o nordeste não, ela acontece sempre, faz parte da personalidade do indivíduo. Tem um dizer popular que a fama e o dinheiro muda as pessoas, ela não muda, viu? Ela revela as pessoas, mostra quem de fato a pessoa é”, iniciou.

E não parou por aí, porque ele ainda jogou na banca que depois o sertanejo chora e pede respeito em live. “Ele é aquilo e ponto final, não estamos desmerecendo o produto Gusttavo Lima, que continue tendo seus fãs e que continua fazendo sucesso, mas que respeite o trabalho dos outros, para que ele possa ir para uma live depois chorar e pedir respeito”, disse.

Não é de hoje que notamos que Gusttavo Lima mostra ser um pouco enjoado como produto comercial, o kikiki corre solto no mundo do sertanejo, meu amigo. Melhore!