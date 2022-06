Solidariedade? Gusttavo Lima recebe o apoio da Polícia Militar

PM demonstrou apoio ao sertanejo depois da onda de hate que vem vivendo e as investigações do Ministério Público diante aos seus cachês

Chacota? Pai amado, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) publicou um vídeo em que demonstra solidariedade diante a tudo que Gusttavo Lima vem sofrendo na internet, diante das investigações do Ministério Público. Em vídeo do Sertanejo Pub podemos ver o momento em que é entregue uma camiseta ao cantor e a dedicatória de uma música tocada por membros da PM.

O vídeo foi gravado na cidade de Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado, ondle o cantor se apresentou no dia 31. “Primeiramente, trazer solidariedade da Polícia Militar com você. Você que é mineiro, nossa casaca parda está contigo”, disse o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do centro de jornalismo da PMMG.

“E, para mostrar o carinho da Polícia Militar com esse momento que você está vivendo, uma homenagem do trio da Patrulha Rural”, afirma o tenente-coronel. Em seguida entram militares tocando a música ‘Balada’ do cantor. Afe!