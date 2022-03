Por vontade de ir ao banheiro, Gustavo é o primeiro a desistir da ‘Prova do Líder’!

O bacharel em Direito estava com vontade de ir ao banheiro e não era xixi

Não deu para Gustavo na ‘Prova do Líder de Resistência – Avon’! O bacharel em Direito foi o primeiro a desistir da prova na manhã desta sexta-feira, (25), com uma alegação impagável!

Após cair do batom gigante, Eslovênia perguntou ao rapaz se ele caiu. “Não! Eu preciso sair, porque estou com uma vontade forte de ir ao banheiro e não é xixi!”, explicou Gustavo que estava com vontade de fazer o que Eliezer também queria ontem — eu te contei aqui, leitor(a).

GUSTAVO DESISTIU DA PROVA DO LIDER

GUSTAVO DESISTIU DA PROVA DO LIDER

🚨🚨🚨 #BBB22

Para quem ainda não sabe, a prova consiste em segurar um batom líquido Power Stay da AVON gigante. Ao longo da prova, a base inclina descendo e subindo. Vence quem resistir por mais tempo e resistir a calor, frio, vento, chuva… Prova raiz que queríamos? Prova raiz que recebemos! Boa, Boninho!