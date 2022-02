Gustavo acredita que Vyni não ganha o jogo

“Se continuar se escondendo não ganha”, diz o vidraceiro

Se Gustavo errou um dia foi muito pouco, porque no jogo da discórdia de ontem (21) o curitibano foi cirúrgico ao indicar que Vyni não ganharia o programa se continuar se escondendo.

Como de fato, o projeto de Gil do Vigor não caiu bem e o público tem notado o crescimento de uma nova plantinha dentro do jogo que se alimenta de falsas esperanças de Eliezer. Eu achava que chaveirinho de hétero nem existia mais, mas não, eles ainda existem.

Gustavo fez tudo que a gente queria, não passou pano para Vyni

Vale lembrar que Vyni estava presente quando o grupo falava mal de Gustavo e ele ouviu tudo, quem peitou o brother foi sua sis de casa de vidro, Larissa.

O público acreditava que Vyni seria o novo vencedor da edição do BBB sem ele nem entrar na casa, mas ao que tudo indica o prêmio escapou pelos dedos com as atitudes do rapaz.