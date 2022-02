A batata de Tiago Abravanel começa a assar e ele vira mira do Lollipop e de Gustavo!

O neto de Sisi parece que não escapará do paredão desta semana…

Depois da eliminação de Brunna Gonçalves nesta terça-feira, (22), as moradoras do quarto Lollipop e Gustavo viraram sua mira para Tiago Abravanel. O ator bem que tentou criar relações dentro do programa para ser o mais legal da casa e mais sociável, só que o comportamento está incomodando os participantes.

Em conversa com Douglas, na varanda enquanto fumavam, Gustavo disse que ele quer colocar Tiago no paredão assim como Vyni também, por mais que goste dos dois. Inclusive, sobre Vyni, o bacharel em Direito deu plaquinha “Não Ganha” para o cearense por achar que ele fica escondido no Lollipop.

Gustavo falando que quer colocar o Vyni e o Tiago no paredão.



Boaaaa garoto 👏 #bbb22 pic.twitter.com/dwEt0jsFyK — ғɪʟʟɪᴘᴇ ᴄᴏɴᴇɢᴜɴᴅᴇs  (@Fconegundes) February 23, 2022

Já as ‘Meninas Malvadas’ do Lollipop estão desesperadas por estarem perdendo as amiguinhas e já planejam o neto de Sisi no paredão. Em reunião na academia, Laís disse que acha que Tiago é eliminado em um paredão com Douglas, o que não implica em que Acerola seja forte. Mas essa menina tem uma birra com o ator né? E Jade disse que ama, uhum sei, Tiago, mas que a saída dele desestruturaria Arthur Aguiar, nome que não tira da boca.

Lollipop articulando em mandar Tiago ao paredão! #BBB222 pic.twitter.com/jrPzQVyOap — Janner Alves (@janneralves) February 23, 2022

E sabe o que Tiago fez? Sem saber que está na mira das meninas, foi dormir no Quarto Lollipop e com direito aos amigos do Grunge cantarem “Ex Mai Love”, sucesso de Gaby Amarantos, para ele. A vibe é totalmente diferente dos quartos né?

