Ainda bem! Pelo jeito, casal Gustavo e Laís não existirá mais no ‘BBB22’

O bacharel em Direito ficou chateado que sua affair não fez nada para tentar salva-lo do paredão…

Convenhamos que o casal Gustavo e Laís do ‘BBB22’ não tem nada a ver né? E parece que o bacharel em Direito começou a perceber vagamente isso depois da formação do paredão de ontem, (6).

Durante a tarde de domingo, ele chegou a discutir com Arthur Aguiar pelo fato do ator ter a intenção de votar nela mesmo sabendo que ela não iria ao paredão. Gustavo queria que o marido de Maira Cardi o ajudasse a fugir da berlinda votando em Eli, mas como eles fizeram a ‘Prova do Anjo’ juntos, o ator negou votar no publicitário. Gustavo então disse que Arthur não seria mais seu aliado por votar em Laís. Juro!

Só que o catarinense foi ao paredão com seis votos se salvando da berlinda em uma prova ‘Bate-Volta’ eletrizante. E a boneca fez nada para ajuda-lo e ele ficou bem chateado. Tanto é que quanto estava indo para a prova, Laís tentou abraça-lo, mas ele se recusou.

O GUSTAVO NÃO DEIXANDO A LAÍS ABRAÇAR ELE EU AMEI 🗣🗣🗣🗣 #bbb22 pic.twitter.com/WlcfbDBElK — sté (@stefaniglopes) March 7, 2022

Depois, na treta generalizada, ele soltou uma grande indireta para a médica. Natália disse que seria óbvio ele votar nela para salvar Laís se estivesse em uma berlinda, e o rapaz disparou: “não é tão óbvio assim, porque a pessoa que deita comigo [Laís] não me protegeu”. VIXE!

MEU DEUS O GUSTAVO ARRUMANDO BRIGA COM O ELI, DISCUTINDO COM A NAT E SOLTOU UMA INDIRETA PRA LAÍS TÔ CHOCADOOO #BBB22 #ForaJade pic.twitter.com/15wQfIDFSC — Felipe todo quebrada🧜‍♀️🦄 (@Pialbuquerq) March 7, 2022

Em conversa com Lina, ele disse que não estava conseguindo olhar para Laís e a cantora até tentou defende-la dizendo que ela foi contra todo o quarto e não votou nele. Gustavo ainda disse que ele a protegeria sempre, mas nem no TOP 5 da médica ele está. Além de ter dito aos amigos que não pisa mais no Lollipop. E Laís disse as amigas do quarto do pirulito que não quer assunto com o rapaz agora. Hm sei…