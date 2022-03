Hétero top que nada! Gustavo escolhe Jessilane para seu pódio e tem atitude de gentleman

O discurso que ele entrou dizendo que era um hétero top caiu por terrar, porque ele é um fofo

Nem só de tretas e discussões marcaram o ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (28). Houve um momento fofo que veio exatamente da pessoa que jurava que jamais tomaria esse tipo de atitude: Gustavo.

Ao escolher seu pódio, o bacharel em Direito deu o segundo lugar a Douglas, dizendo que ele o recebeu de braços abertos e que isso jamais será esquecido por ele. Já o terceiro lugar disse que poderia dividir entre Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby pela conexão que tem com eles, mas que chamaria Jessilane para o seu pódio.

“Quero dar para uma pessoa especial: Jessi. A Jessi quando entrei na casa, seria uma das primeiras opções de voto pela percepção do jogo que eu tinha lá fora por acha-la escondida. E quando eu a vi se abrindo para o jogo, me senti feliz, porque vi uma flor desabrochar para dar um exemplo da biologia”, declarou Gustavo que finalizou que foi a maior transformação pessoal do jogo para emoção da professora.

#Gustavo coloca no seu pódio em 2o lugar #DG por ele tê-lo recebido d braços aberto deste o início e em 3o a #Jessi ele justifica dizendo q ela foi a maior transformação pessoal q viu ali dentro. #bbb #bbb22 #jogodadiscordia #jogodadiscordiabbb #jogodadiscordiabbb22 pic.twitter.com/h7WeyfyDyR — S U R T A D O🤪 (@phellipeas) March 29, 2022

Como “não ganha”, escolheu Lucas dizendo que ele foi uma das primeiras nas quais ele fechou uma parceria, mas que sabia que teria prazo de validade por querer testar quem ainda não foi no paredão. Então contou que o Barão da Fofoquinha colheu uma informação de voto com ele e na segunda-feira lhe colocou uma placa de desagradável. Lucas concordou que eles se afastaram mesmo e que ele já estava ciente disso. E finalizou se desculpando por ter o chamado de desagradável e ficou tudo certo.