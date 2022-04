O quê? Gustavo se compara a Hitler e web faz a Maira Cardi vendo traições de Arthur: perdoa e passa pano

Mas como aqui ninguém passa pano, vamos de exposed né?

Se tem uma coisa que eu prezo aqui na minha coluna é trabalhar com a exposição das pessoas. Não estou aqui para passar pano para atitude de ninguém e muito menos uma comparação baixa como essa de Gustavo, no ‘BBB22’, a Hitler né?

Essa atitude se deu na madrugada desta segunda-feira, (11), quando os meninos do Quarto Grunge decidiram invadir o Quarto do Pirulito Quebrado e o bacharel em Direito a-m-o-u a ideia! “Vou dormir no Lollipop”, revelou o rapaz. Paulo André riu e disse que ele ia “lollipear” e chamou Pedro Scooby para ir também.

Então, o paranaense soltou a seguinte frase, sendo repreendido em seguida pelo zero defeitos, Paulo André: “Tipo quando Hitler dominou Paris e dormiu lá”. “Que loucura, que comparação!”, disse o atleta. Gustavo se desculpou e falou que jamais queria se comparar a ele. Não queria por que está no BBB ou por que foi uma falha mesmo? Hm sei!

E para mudar de assunto, ele disse que quando uma país ganha a guerra, dorme no território inimigo e aí sim os meninos concordaram. Scooby relembrou que ainda não venceram, pois ainda resistem com Eliezer. E o namorado de Lais disse que, por hora, são os vencedores.

Gustavo falando que dormir no Lollipop é como quando hitler dormiu em Paris… QUE CARA MAIS ESCROTO 🤢🤮 pic.twitter.com/vdct2IY0be — Dai #FicaPA 🖇️ (@DaianaLimeira1) April 12, 2022

E a edição nem passou essa parte… Ah se fosse outros participantes né?