Gustavo consola Jessilane e Douglas avisa que ficará neutro em briga

Os participantes tiveram que se dividir durante a festa para acalmar os ânimos e tentar trazer a paz

Eu que sempre acho as festas do ‘BBB22’ paradas, me surpreendi com essa briga toda na madrugada desta quinta-feira, (17). Foi uma loucura a discussão entre Lina e Natália e a casa toda teve que se dividir para resolver e aparar as arestas. Enquanto Eslovênia e Eliezer cuidavam de Natália, Scooby, PA e Laís cuidavam de Lina. E quem cuidou de Jessi? Gustavo — mas nem precisava, porque a garota mal se envolveu numa treta SOBRE ela.

“Fique com a consciência tranquila que você não fez nada de errado e tentou ajudar”, disse Gustavo, enquanto a bióloga disse que estava preocupada com a situação. “Nos dias de festa, a Natália fica no mundo dela e não interage, só bebendo. Eu fico observando ela o tempo inteiro e bebo pouco para cuidar dela”, chorando e visivelmente altinha. Gustavo ainda disse que acha Natália muito imatura, enquanto Lina já é uma mulher madura. E depois, para Lina, disse que era para ela não levar para o coração o que Natália fez — difícil né?

Enquanto Douglas comentava na sala que se permaneceria neutro na situação e que só interviu ao conversar com Natália, porque se preocupou com a possível expulsão da mineira. O ator ainda disse que não sabe o que aconteceu de fato, mas que se Nat ouviu o que ela disse — que era louca — por Lina e Jessi, também ficaria mal. E que isso é algo que a mineira está guardando há muito tempo e agora explodiu.

Por fim, Arthur Aguiar consolou Natália e prometeu orar por ela. Que que Maira Cardi não fez com esse menino né Brasil?