É, Boninho, você sabe que perdeu! Gustavo e Arthur cogitam Big Fone e descobrem indicação!

Essa hora, o diretor do reality show está em posição fetal por não surpreender a dupla

Caro(a) leitor(a) que acorda cedo e não aguenta assistir ao ‘BBB22’ até as badaladas da meia-noite, quero lhe contar que amanhã, (5), o ‘Big Fone’ vai tocar no programa ao vivo. Quem atender estará no paredão e poderá indicar mais uma pessoa. E os participantes Gustavo e Arthur Aguiar já descobriram facinho a dinâmica da semana — intuição forte né?

A dupla estava cogitando que o temido telefone irá tocar e quem atender estará direto no paredão. “Pode ter um Big Fone, cara”, disse o vidraceiro, e o ator completou: “indicação pelo Big Fone”. O affair de Laís sacou tudo e disse: “ou você está no paredão. Eu acho que nem vou atender não” com Arthur dizendo que não arriscará.

Lucas, que também estava na conversa, disse que atenderá, porque pode ter uma possível imunidade, sendo alertado pelos amigos que já tem uma imunidade — que Douglas ganhou na ‘Prova do Líder’ de ontem (3), vencida por Pedro Scooby — e a do anjo. Como diz Arthur: “Já é muita imunidade para quatorze pessoas”. Barão da Piscadinha, nem passe perto de lá… Será que Jadoca atende e coloca o Arthur hein?