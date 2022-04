Veio da Xepa, mas não quer pão, revela Gustavo para Ana Maria

“Hoje eu não vou tocar no pão não”, dispara ex-BBB em café com a apresentadora nesta manhã (20)

Minha gente, Gustavo não quer nem saber de pão, pode ser low carb ou o que for, ele não quer nem tocar nos pães. No café da manhã que o muso teve com Ana Maria, ele disse que comeria todos os pães de queijo, menos o pão.

Os internautas dizem que quem tirou Gustavo da jogada foram os fãs de Arthur Aguiar, na dúvida o eliminado não quis comer pão depois das investidas da apresentadora.

Gustavo toma café com Ana Maria, mas sem pão (Foto: Reprodução)

Ana Maria que adora um fogo no parquinho provocou o ex-BBB: “Olha, eu soube que a única coisa que você pediu pelo amor de Deus para não botar na mesa era o pão”, investe a loira.

Gustavo, sem perder o senso de humor, responde: “Hoje eu não vou tocar no pão não, pão de queijo sim, pão de queijo eu gosto, vou comer todos”, diz entre risos.

Na casa de Gustavo e Laís acho que não vai ter mais pão, ou pelo menos por um bom tempo os dois ficarão sem comer o carboidrato. Low carb que fala, né?