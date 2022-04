BA-BA-DO! Gustavo não quer amizade com Arthur Aguiar pós ‘BBB’ e Scooby desconfia de contragolpe em Douglas Silva

A dupla está com os dois pés atrás com o ator viu?

Minha gente, esse negócio de Arthur Aguiar rebater voto dos amigos, rendeu hein? Na madrugada deste sábado, (16), Gustavo e Pedro Scooby comentaram mais uma vez sobre o assunto.

Primeiro, foi na varanda, onde Eliezer comentou que Pedro quem foi ao paredão há mais tempo, não Douglas Silva como Arthur Aguiar falou. “Quando o Arthur vai fazer o contragolpe e fala o DG, ele se equivoca. Pelo critério que a gente tinha conversado entre nós, tinha que ser o Scooby mesmo. Que foi até menos vezes e há mais tempo que o DG”, disparou Gustavo.

No Quarto do Líder, Scooby fez o mesmo questionamento. “Não entendi assim, cara. O Arthur falou que foi por essa parada de mais tempo, mas parece que foi uma coisa mais direta ao indicar o DG”, comentou Scooby e Gustavo concordou. O bacharel em Direito comentou que Arthur leva tudo muito para o pessoal e que ele tem que entender que agora os votos não são motivos pessoais, só tempo de paredão mesmo.

Depois, o bacharel em Direito comentou que não está muito afim de manter amizade com Arthur depois do BBB, viu leitor(a)? “Eu tenho minhas dúvidas com ele. Nós somos muito diferentes, então o Arthur não sei se é um cara que vou encontrar muito lá fora. Você, PA e DG eu tenho certeza que vou encontrar”, disse. Gustavo falou que o ator tem uma vida mais tranquila e que ele não vai ter como ligar para ele para chamar para sair, como o trio que é mais agitado.

E tem que ver se a Maira Cardi vai deixa-lo sair com o Gustavo né? Tem isso… Aliás, eu acredito que a moça não vai deixa-lo encontrar ninguém da edição viu? E pode me cobrar depois, mas eu ainda vou noticiar a separação deles! Pode escrever…