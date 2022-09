Guru profetizou que Cláudia Raia seria mãe de um terceiro filho

Atriz congelou os óvulos depois de um pedido do seu guru

Se era informação que vocês queriam sobre a gravidez de Cláudia Raia, a musa esteve no Fantástico para contar tim tim por tim tim da sua fertilização in vitro com seu marido, Jarbas Homem de Melo. Na entrevista a musa contou que seu guru pessoal profetizou que ela engravidaria de mais um filho e que foi por ele que ela congelou os óvulos.

“É raro, mas existe. Foi a minha guru que disse que eu teria três filhos, um de livre arbítrio no terceiro casamento e eu fiquei com isso na cabeça. Um dia ela me ligou e disse: ‘Congela os seus óvulos’. Aos 48 anos eu nem sabia se tinha óvulos mais, eu tinha, escassos e consegui”, contou ela.

E não parou por aí, porque Cláudia ainda deu detalhes do seu tratamento. “Fiz o tratamento de 5 semanas, realmente é pesado, mas eu tive uma conversa com Deus muito séria. Eu disse: ‘Não vou tentar mais de uma vez, não vou desafiar o destino, vou tentar uma vez, se for para ser, era para ser”, contou.