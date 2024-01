Guinada na carreira: Mulher de Davi, do BBB 24, tem mais seguidores que participantes do reality

Será que a Mynd já está de olho na mulher de Davi, do BBB 24? Aloca! Ganhando muitos seguidores com o passar do reality, Mani Reggo já foi assunto dentro da casa, mas mal sabíamos, eu e minha fofoqueiras, que ela estava bombada nas redes sociais, mais que muitos famosos que estão dentro do reality.

Para quem não sabe, ela sofreu etarismo dentro da casa por ser 20 anos mais velha que o brother. Mani segue sendo uma personalidade cheia de vida e carismática à beça, resultando em mais de 250 mil pessoas em suas redes.

O número torna-se expressivo porque é consideravelmente maior que o de Giovanna Pitel, Fernanda Bande, Juninho e Lucas Henrique.