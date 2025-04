Guilherme é o vencedor da prova do finalista do BBB 25

Veio aí, meus amooores! Temos o grande vencedor da prova e o primeiro finalista do bbb25: Guilherme. Tenho certeza que Pernambucano deve estar em festa nesse momento, meus amigos.

Depois de 11 horas de prova, Renata chegou no seu limite e decidiu desistir a dinâmica, entregando ao colega de confinamento a primeira vaga na final do reality show. Agora, a bailarina se une a Vitória Strada e João Pedro no último Paredão do BBB25.

A eliminação será realizada no domingo (20) e após esse paredão, será aberta a votação para a grande final, que está prevista para terça-feira que vem, no caso, dia 22 de abril.

A disputa começou após a eliminação de Diego Hypolito. Sem muito tempo para se recompor, os participantes já foram encaminhados ao local de realização da prova.

No ‘provódromo’, eles tinham que ficar de pé em uma plataforma giratória com quatro lugares. De tempos em tempos, a plataforma parava de rodar, e cada um dos participantes ficava parado em uma estação sofrendo as consequências daquele posto.

Em uma das plataformas tinha vento, em outra, chuva e, na terceira, calor. Eles tinham que aguentar isso enquanto a plataforma continuar parada. A quarta estação era um ponto de recarga: o brother que ficava nela tinha direito a descansar cinco minutos dentro de um carro, mas tinha que voltar antes do tempo acabar, senão era eliminado.

A primeira desistência ocorreu na manhã desta sexta (18) após quase 9 horas de duração e a primeira a sair da disputa foi a Vitória Strada.

Em determinado momento, Vitória teve acesso à plataforma de ‘recarga’. Entretanto, na hora de retornar ao posto, ela disse aos colegas que estava em seu limite físico.

Poucos minutos depois, João Pedro também avisou a produção que queria sair da prova alegando estar sentindo muitas dores.