‘Guerreiros do Sol’ terá primeiro capítulo exibido na Globo

Prepare-se para fortes emoções no Sertão! A TV Globo exibe nesta quarta-feira (2), logo após ‘Vale Tudo’, o capítulo de estreia de ‘Guerreiros do Sol’, novela original do Globoplay que chega à TV aberta trazendo uma releitura intensa e dramática do universo do cangaço. Criada por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, a trama mergulha nas décadas de 1920 e 1930 para contar a jornada de dois personagens marcantes: Rosa e Josué.

A novela traz Isadora Cruz e Thomas Aquino como protagonistas.

Interpretados por Isadora Cruz e Thomás Aquino, os protagonistas vivem uma paixão avassaladora em tempos de guerra. Inspirada livremente nas trajetórias de Lampião, Maria Bonita e outros casais lendários do cangaço, a história coloca o amor em meio ao caos, com direito a traições, disputas por poder, vingança e reflexões profundas sobre o Brasil de ontem e de hoje.

É uma história de amor e de luta que destaca ainda o protagonismo feminino como ponto central da narrativa. Rosa surge como uma figura de força e coragem, disposta a desafiar o destino para construir o próprio caminho no mundo dos cangaceiros.

O cangaço é o tema central da trama.

Para quem quer maratonar, o Globoplay libera cinco episódios por semana, sempre às quartas. No canal Globoplay Novelas, os capítulos vão ao ar de segunda a sexta, às 22h40, com direito a reprise no sábado e maratona aos domingos.