Gretchen revela porque não foi na festa de Bia Miranda: “É a última vez que vou falar sobre ela”

A cantora afirma que está tudo bem entre ela e a influencer, mas afirma que preferem não expor mais sua relação ao público.

Amores, a essa altura todos já sabem que a influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda comemorou o seu aniversário de 19 anos, porém algo chamou bastante a atenção do povo, a avó da aniversariante, a cantora, dançarina e ex- Fazenda Gretchen, não compareceu a festa, que estava lotadas de famosos.

Porém, para explicar a sua ausência e dar um fim em todos os boatos que estão sendo inventados, em entrevista ao “Splash “, a rainha do bumbum revelou que após Bia sair do reality, ela e a neta decidiram que a relação entre as duas seria longe das câmeras.

“Nós estamos nos falando desde que ela saiu de A Fazenda, porém não queremos que a nossa relação seja pública. Preferimos assim, como está, para que ninguém fique especulando ou dando opiniões”.

Logo em seguida, Gretchen afirma que nunca chegou a existir desacertos entre ela e Bia, dizendo: “Não houve acertos entre nós porque nunca houveram desacertos. E também não falamos nada disso em família, isso é uma coisa minha e dela”.

Para finalizar o assunto, a cantora garantiu que essa é a última vez que vai falar sobre a neta publicamente e afirma que deseja tudo o que há de melhor para ela.

“É a última vez que vou falar sobre a minha relação com ela. Quero que ela realize todos os sonhos, que seja feliz, que seja uma mulher empoderada e independente. Que seja livre de traumas e preconceitos. É só o que eu desejo”, finalizou a rainha do Conga la Conga.