Eita! Gretchen vira chacota por causa de pelos e dispara: “Quem está comend não está reclamando”

A eterna Rainha do Bumbum não teve paz nem para tomar banho de sol. Francamente!

Ai gente que preguiça de alguns internautas, sinceramente! Nesta terça-feira, (31), Maria Gretchen, nossa eterna rainha do bumbum, postou estar tomando banho de sol em sua casa — na laje chiquérrima — e não é que criticaram seus pelos?

E detalhe: pelos loirinhos que ela clareia, sabe? E pelo todo mundo tem! E lógico que ela não ficou quieta, né? Além de postar as fotos do pelos e um vídeo dançando os mostrando, a mãe do Thammy soltou o verbo nos stories!

“Que coisa feia! Que coisa ridícula! Minha gente… E estou deixando crescer dos pelos da perna também! Tomo hormônio e amo meus pelos! A vida é feita de escolhas e escolhi ter pelos e não celulite. Por isso que eu tenho aquela bunda que vocês morrem de inveja, minhas pernas sem celulite!”, disparou.

“Meus pelos são meu charme! Debaixo desses pelos vocês não imaginam o que tem… Quando meu marido passa as mãos nesses pelos a noite, vocês nem imaginam!”, disparou Gretchen, que ainda disse que quem está comend* não está reclamando!

É isso aí, Rainha! Bota a boca no trombone!