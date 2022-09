Gretchen emite nota e diz que não quer associação com Bia Miranda

Avó de peoa que está na Fazenda não quer qualquer ligação do seu nome ao comportamento de Bia

Hablou e hablou mesmoo! Gretchen emitiu uma nota e disse que não quer qualquer ligação do seu nome ao comportamento de Bia Miranda dentro da Fazenda. A equipe responsável pela carreira da cantora informou que Gretchen não participou da criação da jovem de 18 anos e tira seu corpo fora diante do comportamento da jovem dentro do reality da Record.

“A assessoria de comunicação e imprensa de Maria Odete de Miranda, Gretchen, informa que a artista não tem e nunca teve participação ativa na educação e criação de Bia Miranda. Gretchen não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta. Pedimos à gentileza que não associem de forma alguma o comportamento desrespeitoso apresentado pela participante à maneira que Gretchen educou e se relaciona com seus filhos e netos”, escreveu em nota.

Vale lembrar que Bia Miranda fala o que pensa dentro da Fazenda e não guarda nada para si, usando palavras de baixo calão com quem quer que precise usar. Será que Gretchen não aprova?