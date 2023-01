Gretchen decide ir embora do Brasil: “Não estou indo embora por conta do abuso alheio”

Rainha do rebolado contou que teve que mexer na sua agenda e antecipar o retorno que estava previsto para março

Xiii gente, Gretchen vai sair do Brasil mesmo, a musa teve que antecipar o seu retorno para as terras portuguesas antes do previsto, por causa de um mestrado de Esdras, seu marido. A musa contou detalhes sobre o retorno para os seus fãs nos stories.

“Estou indo embora. Quero deixar claro e evidenciar que eu e minha família mudaríamos de país de toda forma, porém só estava programado para março. Dado aos fatos ocorridos essa semana com grande abuso de poder de quem deveria nos proteger, reformulei minha agenda de trabalho e resolvi adiantar minha viagem que, pelas graças de Deus, será por um excelente motivo: meu marido Esdras passou no mestrado de Musicoterapia, na faculdade Lusíada de Lisboa”, disse ela.

Vale ressaltar que ela se envolveu em uma treta com os vizinhos e revelou ser vítima de ameaças. “Gostaria de deixar claro que continuo sendo a proprietária da casa, comprada com o suor do meu trabalho. Não abro mão das minhas conquistas. Os novos moradores são pessoas da lei e com certeza não vão permitir os abusos da mesma forma. Não estou indo embora por conta do barulho alheio, ou melhor, abuso alheio, e de início todos são testemunhas que as tratativas não eram desta forma no começo pois eu sempre fui cordial, educada e até generosa quando possível, e nunca deixei de reconhecer o valor do ganha pão deles, justo por eu também desde sempre ser uma mulher batalhadora, ter criado meus filhos muitas vezes sozinha, e conquistado com meu trabalho o que tenho.