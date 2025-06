Grazi Massafera de cabelo novo! Atriz muda visual com cuidados Eudora Siàge e aposta na cor tendência do inverno

Amores, hoje fui ao meu salão favorito na Barra da Tijuca dar uma renovada nas minhas madeixas com um expert em visagismo. Vocês acreditam que uma amiga chegou contando uma fofoca em primeira mão sobre uma atriz que mudou a cor dos cabelos? Pois bem, a querida Grazi Massafera iniciou uma nova fase marcante com um cabelão acobreado de tirar o fôlego!

A atriz e embaixadora de Eudora Siàge deixou para trás os cabelos loiros, que a acompanharam por anos, e surgiu com os fios em um acobreado quente e luminoso, batizado de Sunset Brown TRUSS, tom criado e assinado por TRUSS Professional, e que promete ser tendência na temporada de inverno. A mudança não foi apenas estética. Ao escolher uma coloração mais intensa e ousada, Grazi revela um momento de novos projetos, reencontro consigo mesma e reafirma a confiança que deposita em uma rotina consistente de cuidados capilares.

“Fazia tempo que eu sentia vontade de mudar, e agora tudo se alinhou. Estou num momento de virada, de criar coisas novas, e renovar o visual faz parte desse movimento. Quando o cuidado com o cabelo já é rotina, a gente ganha liberdade para ousar. Eu sei que posso contar com Eudora Siàge para manter a saúde dos meus fios, por isso, me jogo sem medo. Essa mudança é reflexo do que estou vivendo por dentro: intensidade, confiança e vontade de me reinventar”, comenta a celebridade.

O tom Sunset Brown TRUSS, criado com exclusividade pela marca TRUSS Professional em parceria com o hair stylist e embaixador da marca Anderson Couto, traz nuances marrom claro e cobre dourado. O embaixador de TRUSS é o profissional de confiança de Grazi e quem cuida dos cabelos dela há anos. “Eu confio nele de olhos fechados, mas confesso que me surpreendi com o resultado. A cor combinou muito comigo, com meu atual momento pessoal e profissional, e meu cabelo está muito impecável”, conta.

O tom Sunset Brown TRUSS é um acobreado quente e luminoso, perfeito para o inverno. (Foto: Marcella Rica – Eudora Siàge e TRUSS)

Antes e depois da mudança, Grazi contou com os cuidados da linha Eudora Siàge Nutri Acid.Complex, que trata danos profundos e nutre os fios em apenas 20 segundos, tempo mais rápido que linhas profissionais. Com um blend potente de ácidos e óleos, o tratamento foi essencial para preparar a fibra capilar, garantindo resistência, brilho e leveza ao longo de todo o processo. “Eu adoro a linha Nutri Acid.Complex, porque sinto a diferença no meu cabelo desde a primeira aplicação. É impressionante como os fios ganham força, brilho e leveza em tão pouco tempo. Quando a gente encontra um cuidado que realmente funciona, vira parte da rotina, e eu levo isso a sério”, afirma.

Conhecida por manter uma identidade visual marcante ao longo dos anos, Grazi reconhece que não costuma mudar com frequência e por isso esse momento tem um significado ainda mais especial. “Eu sou muito conectada com o meu cabelo. Ele sempre acompanhou quem eu sou de verdade. Não costumo mudar muito, então, quando decido, é porque estou pronta para algo novo. Esse visual representa exatamente isso: um movimento interno que agora também se expressa por fora”, finaliza.

Gente, eu amei a transformação! É incrível como a Grazi continua linda e elegante com outro tom de cabelo, né?