Gracyanne cria vaquinha para reconstruir circo do ex-BBB, Palhaço Edy; Doações chegam a 49 mil

Corrente solidária pós-reality? Temos! Amores, estava indo à Angra com algumas amigas, quando fiquei sabendo da vaquinha solidária que a diviníssima Gracyanne decidiu criar para ajudar os ex-colegas de reality que tiveram o circo completamente destruído em tragédia causada por um forte temporal em Minas Gerais. Baita atitude!.

Acontece que, na madrugada de sexta-feira (11), a ex-sister e influenciadora fitness, Gracyanne Barbosa divulgou uma vaquinha solidária para ajudar na recuperação do circo dos ex-colegas de BBB, o palhaço Edy e Raissa Simões. A tragédia vivenciada pelos circenses foi causada pelo temporal que atingiu a cidade de Tocantins, em Minas Gerais.

A meta da vaquinha criada pela musa da musculação é chegar aos R$60 mil. No entanto, na manhã deste sábado, a vaquinha contabilizou mais de R$49 mil em doações realizadas por 1462 pessoas.

Os circenses e ex-BBBs tiveram prejuízo com a destruição do circo após as fortes chuvas (Divulgação/TV Globo)

Sobre a tragédia do local de trabalho dos ex-companheiros de BBB, Gracyanne comentou: ““Doeu meu coração. Fiquei super abalada. Porque quem esteve com eles no BBB, quem conviveu de perto, sabe o quanto eles são incríveis de verdade. Trabalhadores, amam o que fazem e vivem disso.”

E continuou: “Eu pude ouvir a história do Edy, e ele me fez chorar várias vezes, porque a história deles é sensacional. Então, a gente decidiu fazer uma vaquinha online, que eu já iniciei, e espero poder contar com vocês.”

Após o compartilhamento do link nos stories, os internautas se mobilizaram para alcançar a meta traçada e ajudar os circenses a recuperar o circo. Além de Gracyanne, também divulgaram a ação solidária os ex-BBBs Aline Patriarca, Diogo Almeida, Eva Pacheco e Mateus Pires.