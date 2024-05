Gracyanne Barbosa quebra o silêncio sobre seu envolvimento com personal 

Sabemos que a separação de Gracyanne Barbosa e Belo aumenta a nossa curiosidade a cada dia que passa. Nesta quarta-feira (8), a musa fitness deu uma entrevista ao PodCats, dos influenciadores Camila Loures e Lucas Guimarães, e ela decidiu romper o silêncio sobre o envolvimento com o personal trainer Gilson de Oliveira.

Gracyanne disse que o affair com o rapaz não foi o motivo que ocasionou a separação dela com o cantor, uma vez que eles estavam vivendo uma crise no relacionamento e estavam separados há alguns dias. “Me arrependo muito, muito mesmo, porque, mesmo estando brigada, eu acho que de alguma forma eu o magoei”, declarou.

“Foi sim o professor… Você perguntou se tinha a ver com academia, não, não teve nada a ver com a academia. Ele não era meu personal, até para deixar bem claro que não era. Porque algumas pessoas ficam: ‘Ah, porque personal…’ Não, ele não era meu personal, ele era meu amigo na academia. E foi um momento, assim… Foi muito de carência. Eu precisava de um cuidado”, admitiu.

“E como a gente estava brigado, eu acredito que ele também conheceu outras pessoas. Eu não fui atrás, porque eu acho que não tinha nada, a gente estava disposto a separar. Mas eu acho que ambos viram que não era isso. E aí a gente falou: ‘Vamos conversar de novo?’ E aí, essa coisa, que todo mundo fala que é traição, para a gente não foi traição. Nem para mim, nem para ele, a gente conversou sobre isso”, explicou.

“Aconteceu. Eu acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Errado, obviamente. Hoje eu me arrependo muito, não teria feito”, enfatizou Gracyanne. “A gente era casado no papel, mas não se falava. A gente mal se encontrava. É uma realidade por causa de trabalho e tal. Quando um chegava, o outro saía…”, disse.