Gracyanne Barbosa manda recado sincerão para admirador secreto

Gracyanne Barbosa já está curiosa para saber quem de fato é o seu admirador secreto. A musa fitness já mostrou diversos presentes sem nome e com dedicatória a ela, mas dessa vez, ela pediu para que a pessoa apareça.

“Eu fico envaidecida, eu acho lindo. Mas já que eu não sei quem é… Eu não estou no momento de conhecer ninguém, estou em um momento só meu. São lindas as flores, as joias e os outros presentes, mas vou pedir com todo carinho do mundo para parar [de enviar]”, disse ela.

Depois, Gracyanne ressaltou que não tinha a intenção de ser grossa, mas apenas quis deixar claro que nesse momento não pensa em se envolver com outra pessoa. “Gente, não quis ser mal-agradecida, apenas meu coração está fechado, em processo de cura no momento”, acrescentou.