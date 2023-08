Graciele Lacerda faz proposta para Flor no SBT: “Não quero que ela sofra mais”

A esposa de Zezé di Camargo esteve no SBT, no Focalizado, e não dedicou de falar sobre o corpo da apresentadora, dizendo que ela já sofreu muito com dietas malucas

Graciele Lacerda esteve no SBT e daqui a pouco eu já vou precisar dela aqui na minha casa no Leblon. A musa fez uma proposta para Flor, que já passou perrengues com dietas malucas e prometeu cuidar do corpo da apresentadora da forma que ela merece. “Esse é o perigo, existem muitas dietas, mas as pessoas precisam entender a forma correta de se alimentar. Hoje em dia, tem muito esse ‘terrorismo’, e é tão fácil cuidar da alimentação. É comida de verdade, que você já compra dentro da sua casa (…) Quando você come alimentos corretos e nutre seu corpo, você não sente fome e não precisa sofrer”, explicou. Graciele afirmou que vai adotar um cuidado correto para que a apresentadora possa perder peso com saúde. “Não quero que ela sofra mais e nem faça dietas malucas. Primeiramente, vamos cuidar da sua saúde e a consequência do corpo vem”, comentou.