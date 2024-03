Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo vence ação judicial contra hater

A influenciadora utilizou as suas redes sociais para detalhar o ocorrido para todos os seus fãs.

Meus amores, nesta sexta-feira (08), a mulher do cantor Zezé Di Camargo, da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, Graciele Lacerda utilizou as suas redes sociais para revelar que ela e seu marido venceram uma ação judicial contra um hater do casal, que se escondia por trás de um perfil fake.

“As plataformas irão derrubar esse perfil sob pena de multa de até R$ 100 mil reais. Os meus advogados tomaram medidas junto à polícia e descobriram quem está por trás do perfil. Nesse caso, as medidas judiciais estão sendo tomadas tanto no Brasil, quanto no exterior. Sim, gente, a pessoa que comanda esse perfil é brasileira, mas não mora no Brasil”, contou a atual mulher do cantor.

Continuando, ela conta que o hater tentou despistar o seu paradeiro, porém, após uma investigação, a polícia o encontrou. “O celular, no caso a conexão, que faz as postagens é uma VPN da Europa para tentar se esconder. No ano passado, eu resolvi me mexer. Chega de deixar as pessoas falarem o que querem sem se preocupar minimamente com a verdade. Chega de ser caluniada e difamada como se eu não fosse um ser humano”.

Contudo ela afirma que daqui pra frente todos os seus problemas, como esse, serão resolvidos na justiça: “Não adianta vir com maldade, abrir processo em outro lugar para tentar sacanear, fingir que mora em um lugar sendo que todo mundo sabe que mora no outro. Não adianta. A justiça não dorme. Ela demora, mas não falha. Essas coisas só geram mais crimes e processos. Na Justiça, estou ganhando os processos”.

Por fim, Graciele garante que não está querendo calar a opinião das pessoas, mas que chegou no seu limite após ser caluniada e difamada sem nenhuma prova.

“Antes que falem besteiras, eu não estou calando as pessoas. Simplesmente, a justiça age em favor de quem está sendo vítima. Fui e sou caluniada, difamada sem provas, então a justiça investiga e cumpre com o papel dela. Eu sou uma pessoa de paz, tranquila, mas tudo tem limite e eu cheguei ao limite com essas coisas”, finalizou a influenciadora.