Graças à Luísa Sonza e seu grande sucesso, Bar da Cachaça está sendo chamado de ‘Bar do Chico’.

O icônico bar localizado no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro tem atraído novos clientes por causa do hit “Chico” da cantora Luísa Sonza.

Apesar da suposta crise entre o casal Luísa Sonza e Chico Moedas, alguém está se dando muito bem nesse momento. E esse alguém é o Bar do Cachaça, estabelecimento que fica na Lapa, uma das áreas mais boêmias da cidade do Rio de Janeiro. Os funcionários do bar disseram que o movimento – que sempre foi bastante intenso – aumentou ainda mais após o sucesso de público da música de Luísa Sonza dedicada ao seu muso inspirador.

“Nesse último feriado [sete de setembro], veio bastante gente ao bar para conhecer. Muitos clientes novos, de fora do Rio”, conta a gerente administrativa do Bar da Cachaça.

Muitos clientes (novos ou velhos) estão entrando no bar cantarolando a música “Chico”, de Luísa Sonza. Um dos hits do momento faz referência ao local em seus versos: “Chico, se tu me quiseres/Sou dessas mulheres de se apaixonar/Pode fazer a sua fumaça/O Bar da Cachaça vai ser nosso lar “.

“Não foi um, nem dois, nem três, foram vários (vários mesmo) clientes cantando, fazendo vídeos, comentando sobre a música”, pontua a gerente, ao ser alertada do sucesso musical e da citação ao bar onde trabalha por uma amiga.

Alguns garçons afirmam que já viram o namorado de Luísa Sonza no bar algumas vezes estão gostando de ver o local ainda mais cheio. “É bom para a comissão”.

O Bar da Cachaça é dos pais de Chumara (gerente do Bar) e de um sócio. Funciona há 20 anos. Ao lado fica a Casa da Cachaça, que completou 63 anos e é patrimônio cultural. Na mesma calçada, outros bares e restaurantes vizinhos acabam sendo chamados também de Bar da Cachaça. “Muita gente confunde”, comentam os funcionários. Mesmo que algumas pessoas estejam chamando de Bar do Chico, é Bar da Cachaça e só tem um. A cantora Luísa Sonza já foi convidada para conhecer através de uma publicação no Instagram do bar.