Governo do Rio se manifesta sobre BBB 23: “A pior edição em questão de hábitos de higiene “

Postagem da Secretária de Saúde do RJ faz uma lista sobre as porquices do participantes

Neste domingo (2), a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro fez uma postagem em seu perfil no Instagram e mandou um alerta sobre os problemas que a falta de higiene pode causar.

“Esta edição do BBB chamou a atenção por ter se consagrado como a pior em questão de higiene”, diz o órgão no comunicado postado nas redes sociais.

Podemos ver no carrossel de fotos desse post, vemos inúmeros erros dos confinados.. “Banheiro sujo, compartilhamento de escovas de dente e de máquina de barbear, alimentos não são bem higienizados, unha dos pés cortadas com a boca”, escreveu.

E a Secretaria de Saúde do RJ deu dicas para os seguidores para não seguir os exemplos dado pelos participantes do programa. E mesmo com dois meses de programa, o BBB 23 está sendo consagrado com o elenco que tem a pior higiene da história do reality.