Gottino pagou multa de R$ 1 milhão à CNN para voltar à Record

Amores, vocês lembram que há mais ou menos, cinco anos, Gottino optou por voltar à Rede Record de Televisão? Pois bem, o motivo tem a ver com o meu querido e idolatrado diretor Guerreiro que eu amo muito desde a época do churrascão da Gazeta. Convencido a retornar à emissora de Edir Macedo, o jornalista precisou desembolsar uma verdadeira ‘bufunfa’ em multa.

Bem, quase cinco anos após o retorno de Reinaldo Gottino à Record TV, detalhes sobre seu polêmico rompimento com a CNN Brasil vieram à tona.

Ao sair da CNN, o jornalista precisou desembolsar um valor milionário em multa (Reprodução/CNN)

Na época, chegou a circular informações falsas de que a emissora de Edir Macedo poderia assumir o pagamento da multa. No entanto, em entrevista ao Jornal dos Famosos da TV Leo Dias, Gottino explicou que acabou tendo que arcar com o valor da rescisão, estimado em R$ 1 milhão.

Por se tratar de uma quantia milionária, o jornalista teve que recorrer a empréstimos com conhecidos para conseguir quitar o valor da multa contratual.

Gottino retornou à Record para comandar o Balanço Geral SP (Reprodução/Record)

Lembrando que, em setembro de 2019, Reinaldo Gottino recebeu propostas com salários atrativos da CNN para sair da Record e decidiu aceitar a oferta. Porém, após apenas 75 dias no ar na nova emissora, no dia 29 de maio de 2020, a Record anunciou oficialmente o retorno do jornalista.

Na ocasião, havia rumores de que o retorno à emissora de Edir Macedo lhe renderia um expressivo aumento salarial, estimado entre R$ 250 mil e R$ 300 mil fixos, além de mais R$ 200 mil em ações de merchandising. O contrato estabelecido foi de cinco anos.