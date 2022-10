“Gosto de peid*r e arrotar na frente dos outros”, declara Vitão

Em entrevista para o Gshow, o cantor disse que discorda de algumas regras de etiqueta e nada contra a maré

Não dá para negar que Vitão assumiu uma nova personalidade e um novo estilo nos últimos tempos, mas o que a gente ficou de boca aberta foi que ele revelou que não concorda com algumas regras de etiqueta. Em entrevista para o Gshow no ‘Prêmio Multishow’, o cantor disse que gosta de [email protected] e arrotar na frente dos outros.

“A gente vive encaixotado numas regras muito bizarras com as quais eu não concordo como as regras de etiqueta, por exemplo. Gosto de peidar e arrotar na frente dos outros, de falar palavrão… Acho que a gente tem que ser mais alegre e bem-humorado”, disse ele.

Quebrou o tabu ou passou vergonha? Eu tenho minha opinião e vocês sabem, né? Respeito é bom e todo mundo gosta, Vitão. Aloca!