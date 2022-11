Gordofobia: Joalheria é condenada a indenizar funcionário por obrigá-la a se pesar

Local foi obrigado a pagar uma indenização de R$5 mil por dano moral a uma vendedora

Eu sempre darei espaço para que minha coluna seja espaço para debatermos os assuntos sociais com intuito de que isso não ocorra mais. Fiquei chocada com um caso de gordofobia contra uma funcionária de uma joalheria que foi obrigada a se pesar. A vendedora ganhou a indenização e receberá o valor de R$5 mil por danos morais. Na ocasião, ela contou que passou por um processo de medição de peso e circunferência corporal.

O juiz, responsável pelo caso, Laércio Lopes da Silva, afirmou que o caso invade a intimidade da vítima, violando o seu direito.

De acordo com a vendedora, tudo se trata de um programa da empresa com o nome de ‘Balance and Elegance’, com o intuito de manter as funcionárias da loja dentro de um “padrão”. Uma testemunha ainda afirmou que as medições eram feitas nos fundos da loja e quem se negasse teria o nome passado para a supervisora.