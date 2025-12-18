Google entra para o Guinness com aula de IA gigante e deixa claro quem manda no tabuleiro da educação digital

Enquanto muita gente ainda discute se Inteligência Artificial é moda ou ameaça, o Google Cloud foi lá e resolveu entrar para o Guinness World Records. Sem debate acadêmico, sem PowerPoint sonolento. Foi na prática, com números que fazem qualquer gestor engolir seco.

No dia 6 de dezembro, a gigante da tecnologia realizou a maior aula híbrida e simultânea de Inteligência Artificial já feita no mundo. Resultado? Mais de 200 mil pessoas capacitadas em um único dia. Tudo certificado pelo Guinness. Sim, com carimbo oficial, porque impacto real se mede assim.

Foto: Divulgação

A ação faz parte do programa Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud e conectou participantes presenciais em 50 universidades de nove países da América Latina, incluindo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e companhia, além de uma multidão online. Uma aula só, milhares de telas abertas e um recado direto ao mercado: quem não aprender agora, vai correr atrás depois. E atrasado.

O Brasil entrou forte nessa história. O SENAI-SP foi um dos protagonistas, reforçando a parceria estratégica com o Google Cloud que já dura quatro anos e soma mais de 40 mil alunos capacitados em tecnologia da informação. Não é workshop para foto, é formação contínua, com escala e método.

Foto: Divulgação

Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina, foi direto, sem rodeio corporativo: investir em habilidades digitais não é opção, é necessidade. A IA já está transformando empregos, empresas e economias. Quem não se mexer, vai assistir da arquibancada.

E os números não deixam mentir. O Fórum Econômico Mundial estima que, até 2030, metade das habilidades essenciais dos trabalhadores vai mudar. A IA deve impactar quase 70% das competências atuais. Tradução livre da Kátia: ou aprende, ou some do mapa.

Foto: Divulgação

Durante o treinamento, os participantes tiveram contato direto com o Gemini, o modelo de IA do Google, além de ferramentas como Google Workspace e NotebookLM. Teve engenharia de prompts, experiências no-code e até criação de agentes próprios de IA. Nada de teoria abstrata. Foi mão na massa, do jeito que o mercado exige.

No fim das contas, o recorde do Guinness é só a cereja do bolo. O que o Google Cloud fez foi mostrar que capacitação em larga escala é possível, sim, quando existe estratégia, parceria e visão de futuro. E enquanto uns ainda discutem se a IA vai chegar, outros já estão treinando quem vai mandar quando ela dominar tudo.