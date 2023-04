Golpe milionário: Helen Ganzarolli confirma que foi passada para trás por ex-companheiro: “Sou uma vítima”

Apresentadora falou pela primeira vez sobre o caso em que perdeu “algo grande” em um golpe aplicado por César Henrique Kuratomi

Helen Ganzarolli usou o seu poder de voz e deu uma entrevista para o programa de Sônia Abrão, ‘A Tarde é Sua’. Nele, ela contou que foi passada para trás pelo seu ex-companheiro, César Henrique Kuratomi. A apresentadora não citou o valor perdido, mas ressalta que foi algo grande e que ela é vítima da situação em que se encontra.

“Não foi uma coisa pequena, foi algo grande. E o meu valor foi estrondoso, não foi pequeno. Eu fui, eu cobrei, esperei, mas meu advogado está tomando as providências”, explicou.

Helen diz que está muito abalada com tudo que tem acontecido e ressalta que a situação coloca em risco a sua fortuna de mais de 20 anos no SBT. “Foi um golpe e eu sou uma vítima. Eu sempre trabalhei honestamente, sempre procurei andar na linha e isso tá me fazendo mal a cada dia, mas tenho certeza que vou conseguir me reerguer”, contou. O programa ainda informou que ela pode ter perdido R$2,5 milhões.