Glória Perez já sabia que Guilherme de Pádua era suspeito antes de enterrar a filha

Documentário da HBO conta detalhes sobre o assassinato de Danilela Perez em 1992

A dor de uma mãe que perde um filho ficou bem evidente no documentário ‘Pacto Brutal’. Glória Perez não deixou de dizer palavras pesadas ao descrever o assassinato hediondo da filha. Na produção, a escritora conta que já sabia que Guilherme de Pádua era o principal suspeito antes de enterrar a filha e teve que guardar segredo se quisesse que o rapaz fosse pego pela polícia.

No enterro ela conta que recebeu o recado de que Guilherme fazia questão de estar presente na cerimônia de despedida, pois tinha ficado muito abalado com tudo que tinha acontecido com sua parceira de novela, visto que os dois faziam juntos ‘Corpo e Alma’.

“Você sabe o que é ouvir um recado desse ao lado de um filho morto? Fui só cérebro e ouvia a voz do Cidade na minha cabeça: ‘Se escapar do flagrante a gente não prendemos mais”, disse Glória Perez.

Em poucos minutos Glória foi informada que a polícia estava na casa de Guilherme, já investigando o caso, afinal o carro, Santana azul, que estava parado na Zona Oeste do Rio junto ao carro de Daniella era de Pádua.