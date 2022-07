Glória Perez sobre documentário sobre morte de filha: “Sempre quis contar essa história, não como uma novela barata”

Daniella foi assassinada no ano de 1992, quando tinha 22 anos e atuava na novela ‘Corpo e Alma’

Lágrimas não faltaram no documentário sobre a morte de Daniella Perez, filha de Glória Perez. ‘Pacto Brutal’ conta a história do assassinato que causa náuseas no Brasil até hoje, e mostra a faceta de uma autora que a gente não conhece, a Glória como mãe. Perez conta que sempre foi um desejo contar a história, mas não como uma história de folhetim barata.

“Eu sempre quis contar essa história, sempre quis que a verdade do processo aparecesse, da forma que ele aconteceu e não como uma novela barata, como um folhetim barato, como ela ficou na memória das pessoas”, disse Glória.

Logo no primeiro capítulo, declarações fortes são feitas pela escritora mãe da vítima, como ela dizendo que as punhaladas na filha não eram para ela, mas sim para a própria Glória .

Para quem não se lembra a Daniella foi assassinada na zona Oeste do Rio de Janeiro, e os golpes de faca foram tantos que o coração da atriz ficou exposto. O fato aconteceu quando a atriz tinha 22 anos e já era reconhecida como a ‘namoradinha do Brasil’ por seu papel em ‘Corpo e Alma’.