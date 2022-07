Glória Perez rezou para marcianos trazerem sua filha de volta: “Me senti explodindo de tanta concentração”

Autora de novelas conta que a perda da filha foi dura e ela aceitou todas as fés no momento que precisou

Quem não se lembra doassassinato de Daniella Perez em 1992 pode sentir o gosto amargo dos fatos no documentário da HBO, ‘Pacto Brutal’. A produção mostra de perto a história da filha de Glória Perez e é inevitável não derramar lágrimas com as palavras da mãe da atriz. No momento do velório, Glória conta que pediu até para marcianos que trouxessem sua filha de volta.

“Eu pedi para todos os santos, pedi para marcianos para que eles interferissem, pedi para o tempo, eu acreditei em tudo. Sabe quando você aceita todas as fés que tem no mundo? Foi um momento muito duro, me senti explodindo de tanta concentração. Se existirem seres extraplanetários cheguem, mas não foi assim que aconteceu”, contou.

A escritora disse que aceitou todas as fés no momento e que queria a filha de todo jeito, mesmo naquelas condições. “Queria ter ela ali mesmo que fosse daquele jeito”, disse.