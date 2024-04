Globo oficializa data de estreia para documentário sobre Davi Brito

Contei para vocês que a Globo está produzindo um material audiovisual sobre a vida e a história de Davi, certo? Pois bem, agora a emissora bateu o martelo colocando ‘Davi – Um cara comum da Bahia’ no streaming no dia 08 de maio.

O nome do documentário faz referência à fala de Rodriguinho, um dos participantes do reality que desacreditou da possibilidade de vitória do ex-brother.

O público terá acesso aos detalhes da infância de Davi em Cajazeiras, na Bahia. Além de saber mais sobre o que o levou a ser o grande campeão do programa, qual foi sua estratégia para lidar com os conflitos no jogo e o impacto da fama após o confinamento.